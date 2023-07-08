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"الكابنيت" الإسرائيلي يبحث اليوم تقديم تسهيلات للسلطة

الأحد 09 يوليو 2023 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابنيت" الإسرائيلي يبحث اليوم تقديم تسهيلات للسلطة



القدس المحتلة / سما /

ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، مساء الأحد، لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.


وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه الجهات الأمنية ستقدم العديد من التوصيات التي يدعمها جهاز الشاباك وكذلك منسق شؤون المناطق، للمستوى السياسي من أجل الموافقة على هذه التسهيلات.


ومن بين يتوقع أن يتم الموافقة عليه إقامة منطقة صناعية في ترقوميا، وخصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها، كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب العديد من القضايا.


ويتوقع أن تشهد جلسة الكابنيت، معارضة شديدة من وزراء اليمين المتطرف لمثل هذه القرارات التي قد يلجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها بدعم من وزراء حزبه وبعض حلفاؤه.


وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال الليلة الماضية إنه لا مصلحة لإسرائيل بانهيار السلطة الفلسطينية.

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