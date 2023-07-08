كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

جنين/سما/

نشرت كتيبة جنين "الإعلام الحربي، اليوم السبت ، مشاهد تظهر لحظة تفجير جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين الاثنين الماضي.

وقالت كتيبة جنين عبر حسابها على تيلغرام تحت بند سمح بالنشر: "مشاهد لتفجير عبوة ناسفة نوع (طارق 1) في جرافة عسكرية ضمن معركة #بأس_جنين".

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا وبريا على مدينة جنين ومخيمها الاثنين الماضي، استمر 48 ساعة، نفذت خلالها طائراته غارات جوية مكثفة على أهداف فلسطينية، وسط مشاركة المئات من جنود الاحتلال بالعملية الأعنف منذ 21 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.