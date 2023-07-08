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بتكليف من الرئيس عباس: وفد من قيادة "فتح" يتفقد جنين ومخيمها

السبت 08 يوليو 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتكليف من الرئيس عباس: وفد من قيادة "فتح" يتفقد جنين ومخيمها



رام الله/سما/

 بتكليف من الرئيس محمود عباس، تفقد وفد من قيادة حركة "فتح" ضم أعضاء من اللجنة المركزية برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأعضاء من المجلس الثوري، والاعلام الرسمي والحركي، مدينة ومخيم جنين.

وكان باستقبال الوفد محافظ جنين اللواء كرم الرجوب في مقر المحافظة.

وبدأت جولة الوفد في مخيم جنين، بزيارة مقبرة الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة جنين الأخيرة، وزيارة عدد من المنازل والمرافق والشوارع التي تعرضت للتدمير والتخريب خلال العدوان الأخير، ولاقت الجولة ارتياحا وترحيبا رسميا وشعبيا.

وزار الوفد مقر إقليم حركة "فتح"، وكان في استقبالهم أمين سر "فتح" اقليم جنين عطا أبو رميلة وأعضاء الإقليم، حيث استمع إلى الدور الذي قامت به حركة "فتح" بالدفاع عن أبناء شعبنا في العدوان الإسرائيلي الأخير الذي طال المخيم والمدينة.

والتقى الوفد، في مدينة جنين، رئيس البلدية نضال العبيدي، بحضور أعضاء البلدية، واستمع إلى شرح حول ما تعرضت له المدينة من دمار خلال العدوان.

وتفقد وفد قيادة "فتح" والاعلام الرسمي والحركي،  كنسية دير اللاتين في المدينة، والتي تعرضت لاضرار جسيمة جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال.

واستمع الوفد من مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي، وسام بكر، إلى شرح حول معاناة الطواقم الطبية خلال تقديمها العلاج لمصابي العدوان، واستهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال خلال تأديتهم واجبهم.

كما زار الوفد، مقر قيادة المنطقة، واستمع إلى عدة كلمات من ممثلي المؤسسات.

وحيا العالول باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، صمود أهالي مدينة ومخيم جنين في وجه الاحتلال، مؤكدا ان تعليمات سيادته كانت واضحة وصريحة بضرورة توفير كافة الامكانيات لاعادة اعمار مخيم ومدينة جنين، وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأن الرئيس يتابع عملية إعادة الاعمار بشكل مباشر.

وضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية: روحي فتوح، وعباس زكي، وعزام الأحمد، ونبيل أبو ردينة، وتوفيق الطيراوي، ومحمد المدني، والاعلام الرسمي والحركي.

#الرئيس عباس

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