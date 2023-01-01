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والا العبري: "إسرائيل" في طريقها إلى "جولات قتالية" منتظمة في الضفة

السبت 08 يوليو 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري: "إسرائيل" في طريقها إلى "جولات قتالية" منتظمة في الضفة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت ، أن جيش الاحتلال في طريقه لتنفيذ جولات قتالية في الضفة الغربية المحتلة على غرار ما يحصل في غزة.

وقال موقع والا العبري: "ليس فقط في غزة.. العملية في جنين تشير إلى أن "إسرائيل" في طريقها إلى جولات قتالية منتظمة في الضفة الغربية أيضًا".

وكان جيش الاحتلال قد شن عملية عسكرية هي الأوسع منذ عام 2002، فجر الاثنين الماضي، واستمر ليومين كاملين حاول خلالها جيش الاحتلال الدخول لوسط المخيم لكنه فشل في وجه صمود وضراوة قتال المقاومين وعلى رأسهم سرايا القدس- كتيبة جنين.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها عن ارتقاء 12 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في المخيم، لكن "كتيبة جنين" ألحقت خسائر فادحة في صفوف جنود وآليات الاحتلال حيث اعترف الاحتلال بمقتل جندي من القوات الخاصة الصهيونية.

#الجيش الإسرائيلي #الضفة الغربية #غزة

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