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الأمم المتحدة تدعو لزيادة تمويل الفلسطينيين لإعادة إعمار جنين بعد العدوان الإسرائيلي

السبت 08 يوليو 2023 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدعو لزيادة تمويل الفلسطينيين لإعادة إعمار جنين بعد العدوان الإسرائيلي



نيويورك/وكالات/

حثت الأمم المتحدة الدول الأعضاء على زيادة تمويلها لأكثر من مليوني فلسطيني، حيث تقيّم الاحتياجات العاجلة بعد العملية الإسرائيلية مؤخرا في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة: "بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، أصبح المخيم (في جنين) بكامله دون ماء، وبعض السكان بلا مأوى".

وأضاف للصحفيين: "وفقا لتقديرات شركائنا في المجال الإنساني، فقدت أكثر من 100 أسرة اتصالها بنظام الصرف الصحي".

ولفت، إلى أن الأمم المتحدة ستعطي الأولوية لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توفير المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي، وخصوصا للأطفال.

وتابع المتحدث الأممي، أن التخفيف من مخاطر الذخائر غير المنفجرة سيكون أيضا أمرا بالغ الأهمية.

وأكمل: "لدعم هذه الجهود، نحث الدول الأعضاء على زيادة تمويلها للاستجابة الإنسانية".

وكانت الجزائر أعلنت بتربها 30 مليون دولار وكذلك الإكارات بـ 15 مليون دولار لدعم إاعادة إعمار جنين ومخيمها.

في غضون ذلك، أطلعت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجلس الأمن على الوضع الأخير في جنين.

وعقد المجلس المكون من 15 عضوا مشاورات صباح يوم الجمعة لبحث العملية العسكرية التي نفها جيش الاحتلال في جنين ومخيمها.

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