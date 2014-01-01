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البيت الأبيض يحث "إسرائيل" على إعادة إعمار البنية التحتية لجنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يحث "إسرائيل" على إعادة إعمار البنية التحتية لجنين



واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اتصال بمسؤولين إسرائيليين بشأن العملية العسكرية التي انتهت في جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تراقب الوضع في الضفة.

وحثت واشنطن حليفتها على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين، وفق "رويترز".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "من الحيوي استعادة البنية التحتية للمدنيين".

ومن جانبه، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه "يواصل مراقبة" الوضع في الضفة الغربية.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان لوكالة فرانس برس" ردا على سؤال بشأن أحداث جنين إن "مكتب المدعي العام يواصل مراقبة الوضع والتطورات في فلسطين من حيث صلتها بالتحقيقات المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية".

ولم يقدم مكتب المدعي العام معلومات أخرى أو تحديثا للتحقيق الذي تجريه المحكمة ويشمل جرائم محتملة تعود لحرب 2014 في غزة.

#البيت الابيض

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