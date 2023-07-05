الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو : اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

القدس المحتلة/سما/

تظاهر الآلاف في نحو 40 موقعا في "إسرائيل"، احتجاجا على خطة الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، الرامية إلى إضعاف القضاء، في عدة مدن وبلدات إسرائيلية، أبرزها تل أبيب التي شهدت، مساء الأربعاء، إغلاق شوارع، وتعزيزات شرطية كبيرة. وازدادات حدّة المظاهرات، عقب إعلان قائد منطقة تل أبيب، عميحاي إيشد، أنه سيتقاعد وييترك منصبه، بعد أربعة أشهر من إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عزله من منصبه، ونقله من منصبه الرفيع في جهاز الشرطة، إلى منصب مكتبي متواضع، وعينه حينها، رئيسا لقسم الإرشاد التابع للشرطة.



وأغلق متظاهرون في طرق "أيالون" الرئيسية في تل أبيب، بينما خرجت تظاهرات في حيفا، والقدس، وبئر السبع كذلك، فيما أغلق متظاهرون مقطعا من شارع 6 عند مفرق "إلياكيم"

وعمد سائق مركبة إلى دهس متظاهرين، كانوا يغلقون "أيالون"، وأصاب أكثر من شخص بجراح طفيفة.



وقالت الشرطة في بيانها الأوليّ بصدد ذلك: "قبل بضع دقائق، اقتحم سائق سيارة، حركة المرور على طريق ’أيالون’، المتّجه جنوبا"، مشيرة إلى أن "قوة من الشرطة أوقفت السائق".

وأضرم متظاهرون النار بإطارات أُلقيت في وسط الشوارع، مَوقفين بذلك حركة المرور في المكان، بشكل كليّ.



واستدعت الشرطة فرقة من الخيّالة إلى المكان، كما استقدمت سيارة رش المياه، لتفريق المتظاهرين.



وتظاهر الآلاف في مطار بن غوريون في اللد، الإثنين الماضي، احتجاجا على مضيّ الحكومة قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتقلت الشرطة خلال المظاهرة تلك، أكثر من 50 شخصا، أُطلق سراح معظمهم، بعد ذلك بساعات، وعقب التحقيق معهم.