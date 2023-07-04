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شاهد: إنزال النائب أيمن عودة من منصة الكنيست لتعاطفه مع المقاومة في جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: إنزال النائب أيمن عودة من منصة الكنيست لتعاطفه مع المقاومة في جنين



القدس المحتلة/سما/

وثق مقطع فيديو إنزال عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس "قائمة الجبهة والعربية للتغيير" أيمن عودة، خلال كلمة ألقاها أمام النواب وعبر خلالها عن تعاطفه مع المقاومة الفلسطينية.

وقال عودة "الشعب الفلسطيني سيواصل النضال ونحن فخورون بجنين".


وحيا النائب مخيم جنين وصموده قائلا "يعيش مخيم جنين للاجئين، يعيش النضال العادل للشعب الفلسطيني.. الاحتلال غير شرعي والمقاومة شرعية".

وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الكنيست نسيم فاتوري، أنزل النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير من المنصة بالقوة، وذلك لأنه حيى مخيم جنين وهاجم إسرائيل، واعتبر المقاومة شرعية والاحتلال غير شرعي.

وبعد ذلك تهجم نواب يمينيون جسديا على النائب عودة فتصدى لهم مع زملائه من قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

افتتح عودة خطابه بقوله: "قتلى في جنين.. جرحى في تل أبيب.. جندي قتيل.. دمهم جميعا على احتلالكم الملعون.. الاحتلال يُعمي.. القوة تُعمي.. أنتم تتصرفون ليس فقط كمحتلين وإنما أيضا كأغبياء".

وأكمل: "جولة إضافية! أنظروا ماذا يحدث بمخيم اللاجئين جنين.. كلهم فخورون في جنين وهم محقّون، محقّون.. والآن سينضمّ آخرون للمناضلين ضد هذا الاحتلال الملعون أنتم لستم فقط مجرمين أغبياء".

وتابع قائلا: "أنظروا إلى الشعب الفلسطيني بمواجهة الاحتلال وبمواجهة الولايات المتحدة الشعب الفلسطيني يناضل لوحده.. لماذا الشعب الفلسطيني يواصل النضال؟ لأنه عادل لأنه يناضل من أجل حريته.. ذوّتوا ذوّتوا أن المصلحة الحقيقية للشعبين هي بالسلام السلام يعني الاعتراف بالحق الشرعي للفلسطينيين بإقامة دولة إلى جانب إسرائيل".

ثم أضاف: " لكل فعل يوجد ردّ فعل هذا هو قانون الطبيعية لكل فعل يوجد رد فعل يوجد احتلال توجد مقاومة المقاومة ضد الاحتلال شرعية. الاحتلال غير شرعي.

وأنهى حديثه بالقول: "يعيش مخيم جنين. يعيش الشعب الفلسطيني.. يعيش نضاله العادل.. الخزي لكم".

وهنا طلب رئيس الجلسة فاتوري من الحرس إنزال النائب عودة الذي صرخ بهم: "تنزلوني ولكن الشعب الفلسطيني يواصل النضال".

المصدر: RT + وسائل إعلام

 
 
#جنين #ايمن عودة

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