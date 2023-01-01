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هنيدي عن فيلمه الجديد: انتظروا مفاجأة

الأربعاء 05 يوليو 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنيدي عن فيلمه الجديد: انتظروا مفاجأة



وكالات / سما /

وعد النجم المصري محمد هنيدي جمهوره بتقيدم فيلم على أعلى مستوى قائلا: “انتظروا مفاجأة وفيلم على أعلى مستوى بإذن الله”.

 

 

وأضاف هنيدي في تعليق على صفحته الشخصية على فيسبوك أمس الثلاثاء: “أنا عارف إن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد”.

وسبق لهنيدي وسعيد حامد أن تعاونا قبل أكثر من 20 عاما في فيلم “صاحب صاحبه”.

ويشارك بالعمل مع هنيدي في فيلمه الجديد كل من غادة عادل وأحمد بدير وعلاء مرسي، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل. ومن المقرر طرحه للعرض هذا الصيف.

#محمد هنيدي #فيلم

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