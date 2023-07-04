بالفيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم، رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد 5 قذائف صاروخية أَطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل صفارات الإنذار في سديروت، تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، مدعيا أن القبة الحديدية نجحت في اعتراضها كلها.

ودوت صفارات الانذار، في مستوطنات غلاف غزة، وبحسب وسائل اعلام عبرية ، فان صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت، ايفيم، نير عام.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن 5 صواريخ أطلقت من غزة نحو سديروت، مدعية أن القبة الحديدية اعترضتها.

فيما ذكر المراسل العسكري لقناة كان العبرية ايتاي بلومنتال: "تم إطلاق 5-6 صواريخ من قطاع غزة دفعة واحدة، واعترضتها القبة الحديدية، ولم تقع إصابات أو أضرار.

وتداولت مواقع التواصل مشاهد لرشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، فيما تحاول القبة الحديدية للتصدي لها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" تم تفعيل الإنذار في مستوطنة سديروت ومحيط غزة، التفاصيل قيد الفحص."