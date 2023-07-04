كتائب القسام تصدر بيانا عقب انسحاب الاحتلال من مخيم جنين

غزة/سما/

أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم، بيانا عقب انسحاب الاحتلال من مخيم جنين.

وقالت الكتائب في بيانها: "نبارك لأهلنا في مخيم جنين ولمجاهدينا ومجاهدي سرايا القدس وشهداء الأقصى وكافة الفصائل هذا الصمود الأسطوري والنصر المؤزر، بأن حرموا أرض المخيم على قوات الاحتلال وأفشلو مخططاته وجعلوا من شوارع وأزقة المخيم ناراً ولهيباً أحرق جنود الاحتلال وآلياته.

وأكدت أن الاحتلال خرج يجر أذيال الخيبة والهزيمة، ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى الحسرة والفشل الذريع، وستثبت الأيام أن قيادة العدو أخطأت التقدير، وأن جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة ونقطة انطلاق لإيلام العدو، وما كمائن الموت في جنين وعملية تل أبيب إلا إشارة على ذلك.

وأضافت: "مجاهدونا ومقاتلو المخيم بخير وعنفوان، وإن هذه المعركة ستكون انطلاقة جديدة بقوة وصلابة وبأس شديد لمجاهدينا، وستبقى جنين عصية على الانكسار وستخرج من تحت الركام أصلب عوداً وأكثر تطويراً لسلاحها وتكتيكاتها.

وتابعت: "إن مخيم جنين وثواره يعطون الدرس القاسي للمحتل من جديد بأن الزمن لن يعود للوراء، وأن ما ينتظر العدو أدهى وأمرّ، ففاتورة الحساب لا زالت مفتوحة، وسنجعله يعض أصابع الندم على حماقاته بحق أقصانا وضفتنا وأسرانا.