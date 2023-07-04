5 خطوات هامة عليك فعلها في حال ضياع جواز سفرك أو سُرق أثناء الرحلة

قد تحدث العديد من الاشياء المزعجة والغير سارة على الإطلاق أثناء السفر! ننهمك في رحلاتنا والمغامرات المثيرة التي نود تجربتها وننسى التحقق من متعلقاتنا الشخصية والتأكد من تواجدها في مكان آمن تمامًا! ويُعد نسيان جوازات السفر من الأمور الشائعة بين الكثير من المسافرين والتي تحدث مرارًا وتكرارًا.

ولكن عليك أن تتذكر دائمًا أن رحلتك السعيدة لن تكتمل دون الحفاظ على جواز سفرك، أعلم أن السفر ممتع ومثير وأنك منشغلًا تمامًا بالمرح واكتشاف أماكن جديدة. على الرغم من ذلك، عليك أن تكن حذرًا عند حجز تذاكر طيران رحلتك القادمة، ومعرفة ماذا عليك أن تفعل اذا ضاع منك جواز سفرك أو تمت سرقته؟

لا تصاب بالذعر، أنها مجرد خطوات بسيطة عليك فعلها لتساعدك على استبدال جواز سفرك المفقود في أسرع وقت ممكن. اطلع عليها جيدًا في السطور القادمة، لتستفد منها في حال فقدان جواز سفرك، هيا بنا نتطرق إليها فيما يلي:

1- الإبلاغ على الفور عن جواز السفر المفقود أو المسروق في مركز الشرطة المحلي بوجهة سفرك

أهم خطوة عليك فعلها في حالة ضياع أو سرقة جواز سفرك وهي الابلاغ عنه على الفور لاي مركز شرطة قريب من مكان إقامتك في وجهة سفرك الجديدة. لذا عليك دائمًا أن تطمئن من سلامة جواز السفر الخاص بك من حين لاخر، واذا لاحظت اختفائه يمكنك الابلاغ في غضون ساعات قليلة. فإن هذا الإجراء سيحميك تمامًا من محاولة أي شخص استخدام جواز سفرك لأغراض سيئة إذا كان قد سُرق.

ومن الناحية الأخرى، ستعطيك الشرطة تقريرًا موجزًا عما حدث سواء بضياع جواز سفرك أو سرقته، ويعتبر هذا المستند شديد الأهمية لما يتبعه من إجراءات مهمة، لذا حاول أن تقوم بنسخه عدة مرات في حال احتجت إليه أكثر من مرة.

2-التوجه الى سفارة بلدك للابلاغ عن جواز سفرك المفقود ومعرفة الإجراءات التي عليك اتخاذها

عليك التوجه إلى سفارة بلدك في وجهة سفرك مباشرة بعدما قمت بالإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وعند الوصول إلى السفارة التابع لها، عليك الابلاغ مرة أخرى عن فقدان جواز سفرك وتقدمه مع التقرير الرسمي الذي أخذته من مركز الشرطة في المرة السابقة.

وقد يطلب منك ملء بياناتك استمارة أخرى للحصول على جواز سفر جديد، بالاضافة الى أنه قد تطلب منك السفارة ملء نموذج إضافي آخر لمعرفة كل ما يخص جواز سفرك المفقود أو المسروق في حالة عدم كفاية التقرير الرسمي الخاص بالشرطة والذي يعتبر بمثابة بيان بشأن جواز سفرك المفقود أو المسروق.

وهناك بعض الملاحظات التي عليك وضعها في عين الاعتبار عند ضياع أو سرقة جواز سفرك أثناء الرحلة ومنها: أن السفارات لا تعمل في عطلات نهاية الأسبوع أو في أيام العطل الرسمية،لذا عليك أن تعلم أن لن يتم إصدار جواز سفر الطوارئ الخاص بك الا في أيام العمل فقط. لذا حاول أن تتوجه الى السفارة في الوقت المسموح لها باستقبال المسافرين لتقديم البلاغ الخاص بك عن جواز سفرك. بالاضافة الى أهمية ترك بعض المعلومات الهامة عن موعد مغادرتك البلاد للعاملين بالسفارة، كي يستطيعوا مساعدتك في الحصول على وثيقة سفر طارئة للوصول إلى وجهتك في أقرب وقت.

3- تقديم طلب للحصول على جواز سفر طارئ

إذا كنت تنوي مغادرة البلاد سريعًا، إذٍ عليك تقديم طلب الحصول على جواز سفر طارئ، ولكن هناك بعض المستندات اللازمة التي عليك وضعها في عين الاعتبار عند ملء نموذج الحصول على جواز سفر طارئ بنجاح، وهم:

مستند لإثبات هويتك مثل:البطاقة الخاصة بك أو رخصة القيادة.

تذاكر الطيران الخاصة بك.

شهادة الميلاد الخاصة بك ويمكنك الحصول عليها من خلال التواصل مع أحد من عائلتك أو أصدقائك لارسالها عن طريق البريد الإلكتروني إذا لم تكن بحوزتك.

التقديم بطلب للحصول على جواز سفر طارئ بدلًا من جواز السفر المفقود أو المسروق.

هذه هي المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر طارئ ويمكنك التواصل مع السفارة الخاصة بك إذا رغبت في الاستفسار عن أي شيء، بالاضافة الى أهمية معرفة أن عملية استخراج جواز سفر طارئ لن تكون مجانية بالتأكيد، حيث يتم استخراجها مقابل رسوم يمكنك معرفتها بدقة من خلال السفارة التابع لها.

4- حافظ على مستنداتك في مكان آمن أثناء السفر

عليك دائمًا محاولة تجنب الكوارث قبل حدوثها بالاخص خلال السفر! يمكنك تفادي فقدان أو سرقة جواز سفرك أو أي وثائق هامة أثناء رحلة عن طريق وضعها في مكان آمن تمامًا يصعب الوصول إليه أحد غيرك. فإنك بذلك تقلل من مخاطر حدوث أي مشكلة أثناء السفر. لذا يمكنك على سبيل المثال الاحتفاظ بالأوراق الرسمية الخاصة بك أثناء رحلتك في جيوب خفية تكون آمنة تمامًا للمحافظة عليها من الضياع أو السرقة.

وهناك ملحوظة رائعة عليك الاستفادة منها أثناء السفر وهي الحصول على بطاقة تأمين السفر، لتغطية جميع نفقات رحلتك في حالات الطوارئ عند السفر الى وجهة جديدة خارج بلدك. الحصول على خطة تأمين سفر جيدة قبل السفر الى الخارج خطوة ممتازة يُنصح بها خبراء السفر دومًا، نفذها في رحلتك القادمة ولا تهملها.

5- نصيحة أخيرة عليك أخذها في الحُسبان

حاول دائمًا أن تحتفظ بنسخ اضافية من أوراق سفرك الرسمية، لاستخدامها في حال فقدان أو سرقة أيًا منهم. بالاضافة الى تصوير مستندات السفر وجواز السفر وتذاكر الطيران وبطاقة هويتك وغيرها من الأوراق الرسمية الهامة من خلال كاميرا هاتفك الشخصي، لاستخدامهم بسهولة عند الحاجة. أنها حقًا حيلة رائعة توفر عليك حمل جميع مستنداتك الرسمية أينما ذهبت.

مجموعة من الخطوات البسيطة المتعلقة بفقدان جواز السفر أثناء الرحلة، عليك تنفيذها على الفور عند فقدان أو سرقة جواز سفرك، اطلع عليهم جيدًا لاخذهم في عين الاعتبار عند حجز تذاكر طيران رحلتك القادمة، كي تتعلم جيدًا كيفية التعامل مع مثل هذا النوع من حالات الطوارئ أثناء السفر. وأهم شيء أن لا تفقد أعصابك عند حدوث مثل هذه الأمور المزعجة أثناء الرحلة، فقط بعض الهدوء والتركيز وستجد جواز سفرك الجديد بين يديك مرة أخرى.