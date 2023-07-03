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مصدر أمني إسرائيلي: مسلحون استطاعوا الفرار من الأهداف التي وصل إليها الاحتلال

الثلاثاء 04 يوليو 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني إسرائيلي: مسلحون استطاعوا الفرار من الأهداف التي وصل إليها الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

نقلت إذاعة "الجيش" عن مصدر أمني إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن عملية الجيش سارت بشكل أبطأ خلال الليل، مضيفا: "استطاع المسلحون الفرار من الأهداف التي وصلنا إليها ليلاً، ولم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش خلال الليل".

وبحسب إذاعة الجيش، فقد تم العثور على عدد من الأنفاق والمتفجرات ونقاط المراقبة خلال عمليات التفتيش التي أجراها جيش الاحتلال خلال الليل.

و تعقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة لتقييم الوضع الأمني، حيث تهدف إلى استعراض المعلومات الاستخباراتية التي سيبني عليها قائد هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، توصياته للمستوى السياسي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية ليست لديها نية لإطالة أمد العملية العسكرية لعدة أيام إضافية.

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