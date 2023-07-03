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رام الله: مواجهات مع الاحتلال في سلواد والنبي الصالح ودير جرير

الثلاثاء 04 يوليو 2023 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مواجهات مع الاحتلال في سلواد والنبي الصالح ودير جرير



رام الله/سما/

 اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة سلواد وقريتي النبي صالح ودير جرير، بمحافظة رام الله والبيرة.

وبحسب مصادر محلية فإن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب قمعها مسيرة منددة بالعدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها في بلدة سلواد شرق رام الله، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قريتي النبي صالح شمال غرب رام الله ودير جرير شرقا، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

#سلواد #النبي صالح

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