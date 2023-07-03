إصابات في بيت أمر جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان على جنين

جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، خرجت دعما وإسنادا لأهلنا في مدينة جنين ومخيمها.

وبحسب مصادر محلية ، فإن المواجهات اندلعت في منطقة "عصيدة"، عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وقمعها المسيرة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأطراف السفلية.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين بشكل متعمد، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، بينهم أطفال، تم علاجهم ميدانيا.