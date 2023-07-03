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الرئيس عباس يطالب بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يطالب بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين



رام الله/سما/

 طالب الرئيس محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وأكد الرئيس أن هذه الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، المرة الأولى من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

وشدد الرئيس على أن التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق شعبنا، يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به الليلة بحق أهلنا في مخيم جنين.

#الرئيس عباس

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