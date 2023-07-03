شاهد: الاحتلال يقصف محيط مسجد الأنصار في مخيم جنين

جنين/سما/

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، محيط مسجد الأنصار في مخيم جنين، فيما أصيب شاب من بلدة جبع بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرة دون طيار أطلقت صاروخا على الأقل في محيط مسجد الأنصار، فيما هدمت جرافات الاحتلال السور الخارجي لمستشفى جنين الحكومي، وحاولت دعس المواطنين المحتشدين في محيط المستشفى.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت في وقت سابق اليوم، محيط مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبناية سكنية داخل المخيم، تعود للمواطن أبو إياد الصباغ، وقد تم إخلاء ساكينها بالكامل.

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