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مسيرة في رام الله وطولكرم تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

الإثنين 03 يوليو 2023 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة في رام الله وطولكرم تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها



رام الله/طولكرم/سما/

شارك المئات من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، في مسيرة غاضبة خرجت في مدينة رام الله، تنديدا بالمجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت المسيرة من دوار المنارة، وجابت شوارع المدينة، ردد المشاركون فيها الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال.

وكانت مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا، وقرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أصيب خلالها عدد من المواطنين برصاص الاحتلال.

و انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الإثنين في مدينة طولكرم، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها فصائل العمل الوطني وشباب وأبناء محافظة طولكرم، علم فلسطين، وجابوا شوارع المدينة، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وعدوانه ضد أهلنا في جنين، ودعوا العالم للتدخل لوقف الجرائم بحق شعبنا.

وسبق المسيرة وقفة حاشدة وسط ميدان جمال عبد الناصر، ترحم فيها المشاركون على أرواح الشهداء الذين ارتقوا على أرض جنين، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يجري على أرض فلسطين.
وانطلقت المسيرة من دوار المنارة، وجابت شوارع المدينة، ردد المشاركون فيها الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال.

وكانت مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا، وقرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أصيب خلالها عدد من المواطنين برصاص الاحتلال.

#جنين

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