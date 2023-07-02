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الاحتلال يواصل حصار مسجد في مخيم جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل حصار مسجد في مخيم جنين



جنين/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات، حصار مسجد الأنصار في حارة الدمج، بمخيم جنين.

وذكرت شهود عيان،، أن جرافة عسكرية تقوم بعملية تجريف حول المسجد وتطلق الرصاص بكثافة، وتطالب عبر مكبرات الصوت مواطنين داخله بتسليم أنفسهم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وتحليق مكثف لطائرات "الاستطلاع" الإسرائيلية.

وأضافوا  أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مستشفى جنين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع ، وأن أصوات انفجارات دوت في المخيم.

وزعم الاحتلال أن مجموعة من المسلحين يتحصنون داخله، وذلك تمهيدا لاقتحامه ومهاجمة من فيه.

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن الاحتلال يمارس إجراء "طنجرة الضغط"، عبر تطويق ومحاصرة المسجد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال ينوي قصف مسجد الأنصار بصواريخ مضادة للدروع، في محاولة لتسهيل اقتحامه، بزعم تحصن مقاتلين بداخله.

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#جنين

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