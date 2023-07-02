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كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال والإجهاز على قوة صهيونية

الإثنين 03 يوليو 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال والإجهاز على قوة صهيونية



جنين/سما/

 أكدت "كتيبة جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، اليوم الإثنين أن مجاهديها تمكنوا من "تفجير عبوات ناسفة تدخل للخدمة لأول مرة بآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأعطبت عدداً منها".

وقالت الكتيبة: "ضمن عملية بأس جنين وفي إطار الرد على العدوان المستمر والمتصاعد من قبل قوات الاحتلال بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات الناسفة التي تدخل الخدمة لأول مرة بآليات الاحتلال وتصيبها بدقة".

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، مسؤوليتها عن ايقاع قوات الاحتلال في حقل من النيران في مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين، في بلاغ عسكري، "ضمن الكمائن المعدة مسبقاً تمكن مجاهدونا من إيقاع قوات الاحتلال بحقل من النيران على دوار السينما ويفجرون عدد من العبوات في القوة محققين إصابات مباشرة في صفوفها".

واَضافت في بلاغ أخر، أن مجاهدوها شنوا هجومًا واسعًا على محور الدمج والحواشين، واستهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، أكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة وإعطاب عدد من الآليات.

وأوضحت أن "مجاهدونا يجهزون على قوة صهيونية متوغلة على محور الدمج بعد حصارها ويسقطون أفرادها بين قتيل وجريح".

#جنين

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