جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين ويطلق على عمليته العسكرية اسم "المنزل والحديقة"

القدس المحتلة / سما /

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين، في وقت شدد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على أن مؤسسة الجيش مستعدة لكل سيناريو.

وقال غالانت خلال متابعته العملية العسكرية "المنزل والحديقة" التي تنفذها القوات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين في جنين شمال الضفة الغربية، إن "قواتنا الأمنية تعمل خلال الساعات الماضية على مكافحة بؤر الإرهاب في مدينة جنين".

وأضاف: "في مواجهة الإرهاب، سنتخذ نهجا استباقيا وحاسما. كل من يؤذي مواطني اسرائيل سيدفع ثمنا باهظا..نحن نراقب عن كثب تصرفات أعدائنا ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لكل سيناريو".

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش يقوم بتنفيذ سلسلة نشاطات عملياتية داخل مدينة جنين وفي مخيم جنين حيث نقوم بتركيز الجهود لإحباط نشاطات إرهابية في جنين من خلال استهداف بنى تحتية إرهابية وتنفيذ عمليات اعتقال لنشطاء واستهداف مقرات وغرف عمليات ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة".

وأضاف: "بدأنا الليلة النشاط العسكري باستهداف مقر قيادة وغرفة عمليات موحدة للفصائل تقع في قلب مخيم جنين تواجد في داخلها مخربون وأسلحة. بعد ذلك أغارت مسيرات على مخربين وأسلحة حيث فاجأت هذه الخطوة العدو وأربكته".

ولفت إلى ان "القوات قامت باعتقال نشطاء وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة خطط المخربون لإلقائها على قواتنا".

وإذ أكد أنه "حتى اللحظة لا توجد إصابات في صفوف قواتنا"، أشار إلى أنه "خلال السنتين الأخيرتين نفذت نحو 50 عملية إطلاق نار انطلاقا من جنين. كما فر نحو 19 مخربا الى مخيم جنين كملاذ لهم بعد تنفيذهم عمليات تخريبية".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه، مؤكدا أنه "لا ينوي احتلال مخيم جنين.. بل إن هذه أعمال مباغتة تستهدف المنظمات الإرهابية في جنين".