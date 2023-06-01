مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة

الناصرة/سما/

قُتل الشاب عبد القادر عبد الجواد (31 عاما) جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة الناصرة، في وقت متأخر من مساء، الأحد، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربيّ إلى 105 قتلى خلال نصف العام الجاري، وليقترب من حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل فيالعام 2021.

وتأتي جريمة القتل في الناصرة، فيما يشهد المجتمع العربي خلال شهر حزيران/ يونيو المنقضي تصاعدا متواصلا واستفحالا غير مسبوق في جرائم القتل، التي وصل عدد ضحاياها إلى 25 قتيلا خلال شهر، آخرهم كان 5 قتلى في جرائم ارتكبت في أول أيام عيد الأضحى، وعشيّة حلوله.



ضحية جريمة القتل، الشاب عبد الجواد

وجاء في التفاصيل أن ضحية جريمة القتل، هو الشاب عبد القادر عبد الجواد (31 عاما)، وقد تعرّض لإطلاق النار حينما كان يتواجد في حي "الكروم" في المدينة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله للمشفى "الإنجليزي" في المدينة، حيث أُقرِّت وفاته.

وأجرى الطاقم الطبيّ عمليات إنعاش للشاب المصاب، غير أنه اضطر لإقرار وفاته، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.



وكان آخر ضحايا جرائم القتل، أب وابنه من مدينة شفاعمرو في اليوم الأول من عيد الأضحى، كما كان بين الضحايا في الشهر الماضي، 5 شبان قُتلوا في جريمة قتل جماعي، ارتُكبت في بلدة يافة الناصرة في 8 حزيران/ يونيو.