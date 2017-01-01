تقرير: إيران تخزن ترسانة من الصواريخ الباليستية في واد مخفي

وكالات / سما /

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إيران تستخدم واديًا في كرمانشاه، غربي إيران، لتأسيس ترسانتها من صواريخ قيام -1 الباليستية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز ألما للبحوث والتعليم.

ونقلت الصحيفة عن المركز، قوله "ليس لدينا فقط تحديد إيجابي لترسانة صواريخ قيام -1 البالستية في كرمانشاه بإيران، ولكن يمكنك أيضًا النظر مباشرة إلى قاعدة الصواريخ من نقطة مراقبة مطلة".

ويظهر التقرير صواريخ قيام -1 البالستية متمركزة في منطقة تبعد حوالي 150 كيلومترا عن الحدود مع العراق. ويُزعم أن الصواريخ محفوظة في عشرات المخابئ في ثلاثة مواقع تحت الأرض. واحد منهم في Konesht Canyon.

ويقول مركز الأبحاث إن هناك "العشرات من مخابئ الصواريخ" التي تم حفرها في هذا الوادي.

ويظهر مقطع فيديو على الإنترنت أنتجته ألما دليلاً على وجود 61 مخبأً صاروخيًا في الوادي، حيث تُظهر اللقطات أيضًا الشكل الذي قد يبدو عليه مخبأ صاروخ قيام.

كما قالت ألما، إنهم تعرفوا على 80 مخبأ آخر في موقع يسمى بانج بيليه. يمكن أن تحتوي هذه الصواريخ على صواريخ قيام أو فتح.

ويحتوي موقع الوادي على أسلحة مضادة للطائرات أيضًا. يظهر مركز البحث موقع المواقع والسياق العام للمنطقة. كما يظهر وجود مواقع صواريخ أرض - جو في قاعدة كرمانشاه الجوية.

وتصف ألما نفسها بأنها "مركز تعليم وبحث ، مكرس لبحث التحديات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل وتثقيف صانعي الرأي من مراكز البحث والأوساط الأكاديمية وغيرها حول التعقيدات متعددة الأبعاد في الشرق الأوسط.

وكانت ألما قد عقدت مؤتمرا صحفيًا في ذلك الوقت وذكروا "موقعين للصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني في غرب إيران تم استخدامهما لشن هجمات ضد دول مجاورة".

في ذلك الحدث، زعموا أن هذه المنطقة استُخدمت لشن هجمات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية في عين الأسد في يناير 2020. وقال تقريرهم: "لم يحدد النظام قط المكان الذي انطلقت منه الضربات الصاروخية".

ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن صاروخ قيام -1 "هو صاروخ باليستي قصير المدى يعمل بالوقود السائل (SRBM) تم تطويره ونشره من قبل إيران. الصاروخ هو البديل الأصلي من صاروخ شهاب 2 SRBM. على عكس الأنواع الأخرى من صواريخ سكود الإيرانية ، ليس لديها زعانف ذيل خارجية ولها رأس حربي منفصل. استخدمت إيران صاروخ قيام -1 في عمليات قتالية في مناسبات متعددة منذ عام 2017. "