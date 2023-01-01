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تعرّف على صاروخ SA-5 الذي أطلقته الدفاعات السورية الليلة

الأحد 02 يوليو 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على صاروخ SA-5 الذي أطلقته الدفاعات السورية الليلة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة عبرية عن نوع الصاروخ المضاد الذي أطلق الليلة من سوريا وسقطت أجزاء منه في رهط بالداخل المحتل.

وذكرت "يديعوت احرونوت" العبرية أن الصاروخ المضاد هو من طراز SA-5، مشيرة إلى أن "التقديرات بأنه أطلق بشكل متعمد واختراقه الأجواء لم يكن مجرد تسرّب".

وانفجر أحد الصواريخ المضادة السورية، الليلة، في الهواء، وسقطت أجزاء منه في مدينة "رهط" جنوب فلسطين المحتلة، على بعد 400 كم من مكان إطلاقه.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته أغارت على بطارية الدفاع الجوي السوري التي أطلق منها الصاروخ، وأهداف مجاورة لها.

صاروخ SA-5 (سام-5 / S-200)

يصنّف صاروخ (سام-5 / S-200) (يطلق عليه الناتو اسم SA-5) ضمن منظومة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى، التي تتصدى للأهداف متوسطة وعالية الارتفاع، وصممت بالأساس للدفاع عن مساحات واسعة من الأرض ضد المقاتلات المهاجمة والطائرات الاستراتيجية، وهي متوفرة لدى الجيش السوري.

يتمتع الصاروخ S-200 بمواصفات فنية عديدة، أهمها: طوله 10 أمتار، قطره 100سم مع معززات الدفع، و80 سم بدونها.

أقصى عرض لفتحة الجنيحات بالذيل: 165 سم. فيما يبلغ وزنه عند الإطلاق: 7 آلاف كغ تقريباً.

الرأس الحربي للصاروخ شديد الانفجار، وعدد قواذف منصة الإطلاق: 1 على منصة إطلاق ثابتة.

أما طريقة التوجيه، فهي تتم عير جهاز لاسلكي في المرحلة الأولى، ثم توجيه راداري إيجابي.

وبالنسبة لوسيلة الدفع، فله محرك ذو ثلاث مراحل دفع، سرعته القصوى: 3.5 ماك، المدى الأقصى 300كم، المدى الأدنى 80كم، والارتفاع الأقصى 29 كم.

#سوريا #الدفاعات السورية #رهط

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