الصحة العالمية تحذر من عقار محلى مسرطن يستخدم في المشروبات الغازية

وكالات

حذرت وكالة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، من محلي الأسبارتام، على أنها مادة مسرطنة، وفقًا لـ رويترز.

ومن المقرر أن تعلن هيئة صحية عالمية رائدة عن أحد أكثر المحليات الصناعية شيوعًا في العالم باعتباره مادة مسرطنة محتملة الشهر المقبل.

والأسبارتام، المستخدم في منتجات من المشروبات الغازية الدايت كوكاكولا، سيتم إدراجه في يوليو المقبل، على أنه من المحتمل أن يكون مادة مسرطنة للإنسان للمرة الأولى من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

اللجنة تراجع البيانات

وتراجع لجنة منظمة الصحة العالمية للإضافات أيضًا، استخدام الأسبارتام هذا العام، وبدأ اجتماعها في نهاية يونيو القادم، ومن المقرر أن تعلن نتائجه في نفس اليوم الذي تعلن فيه الوكالة الدولية لبحوث السرطان عن قرارها في 14 يوليو2023.

ومنذ عام 1981، قالت لجنة الخبراء المشتركة أن الأسبارتام آمن للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة، ويجب على شخص بالغ يزن 60 كجم، أن يشرب ما بين 12 و36 علبة من صودا الدايت، اعتمادًا على كمية الأسبارتام في المشروب، كل يوم ليكون في خطر، وقد تم تقاسم وجهة نظرها على نطاق واسع من قبل المنظمين الوطنيين، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.