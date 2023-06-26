قرار محكمة الكاس الدولية في قضية خدمات المغازي

الوسطى / سما /

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “الكاس”، عن تأجيل الحكم في قضية نادي خدمات المغازي التي رفعها ضد الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة خلال الأشهر الماضية.

وكشفت المحكمة الدولية “الكاس”، عن قرار تمديد الحكم في قضية خدمات المغازي واتحاد كرة السلة، حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل.

وأوضحت المحكمة أن قرار التمديد جاء لإفساح المجال أمام الحصول على معلومات إضافية في القضية، قبل إصدار الحكم النهائي.