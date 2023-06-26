طريقة تشغيل سناب شات على جهاز الكمبيوتر

وكالات / سما /

تم تصميم "سناب شات/ Snapchat" ليتم إستخدامه على الأجهزة المحمولة فقط، وعلى ما يبدو أن سناب شات يصعب من وصول المستخدمين إلى حساباتهم من أي جهاز بخلاف الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو اندرويد متوافق، ومع ذلك فإنه يوجد هنالك طريقة تمكنك من تشغيل السناب شات على الكمبيوتر.

تسجيل دخول سناب شات من جوجل

تسجيل دخول سناب شات من جوجل يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على صفحة الويب "جوجل/ Google" ثم الدخول على الموقع الخاص بسناب شات.

- النقر على زر تسجيل الدخول الموجود على صفحة "سناب شات"، ثم البدء في إدراج بيانات الحساب.

- إدخال كلمة المرور والتي يجب أن يتوفر بها عدة عناصر ومنها أن تكون كلمة المرور كبيرة وآمنة.

- النقر على تسجيل الدخول.

بوت My AI

وكانت شركة سناب شات قد أعلنت في نهاية شهر فبراير شباط الماضي عن طرح بوت اسمه "My AI"، وذلك من تنفيذاً لخطط الشركة بالدخول إلى مضمار المنافسة والسباق في عالم روبوتات الذكاء الاصطناعي.



ويمكن استخدامه مباشرة على الهواتف الذكية التي تعمل على نظامي الآيفون iOS وأندرويد.



ولبناء الخدمة استعانت الشركة بخدمة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، وهي التقنية التي ظهرت بداية من العام 2021 - 2022.



ويعتمد بوت الدردشة على منصة سناب شات على التعلم الآلي، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم الرسائل التي يتلقاها من المستخدمين والرد عليها بشكل منطقي وذكي.

كما يمكنه القيام بعدد من المهام، مثل الإجابة على الأسئلة الشائعة وتوفير المعلومات العامة والترفيه وغيرها.



بمجرد أن تكتب "مرحباً"، يرد الروبوت على الفور بعبارة "مرحباً! كيف حالك؟".



بغض النظر عما قد ترد عليه، يرد روبوت المحادثة ويشجع على المحادثة.

يشبه الأصدقاء

وأوضحت سناب شات في وصفها للبوت عبر موقعها الإلكتروني إنه: "تماماً مثل الأصدقاء الحقيقيين، كلما تفاعلت أكثر معه، كلما تعرف عليك بشكل أفضل، وكلما كانت الردود أكثر صلة."

متاح للجميع

يذكر أن خدمة البوت "متاحة لمستخدمي التطبيق المشتركين في خدمة سناب شات بلس المدفوعة"، ويكون تشغيل My AI افتراضياً.



ولاستخدام تلك الخدمة، يتعين على المستخدم سحب الشاشة إلى اليمين للتحول إلى شاشة الكاميرا ثم تفتح بعدها شاشة الدردشة.