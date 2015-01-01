  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الأهلي السعودي يحسم اتفاقه مع فيرمينو

الإثنين 26 يونيو 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي السعودي يحسم اتفاقه مع فيرمينو



وكالات / سما /

حسمت إدارة الأهلي السعودي، اتفاقها مع البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، لقيادة خط هجوم الفريق “الراقي” ابتداءً من الموسم المقبل.

دخل الأهلي السعودي، في مفاوضات جادة مع البرازيلي فيرمينو للتعاقد معه وذلك بعدما أصبح لاعباً حراً في ميركاتو الصيف بعد انتهاء رحلته مع ليفربول.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية فأن نادي أهلي جدة قد توصل إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، على أن يكون التوقيع الرسمي بعد تجاوز اللاعب للفحص الطبي.

وكان فيرمينو قد رحل عن ليفربول بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم المنصرم، لينهي رحلة طويلة امتدت لـ8 مواسم رفقة الفريق الإنجليزي.

انضم فيرمينو إلى ليفربول في صيف عام 2015 قادماً من هوفنهايم الألماني، وخاض مع الريدز 362 مباراة بكافة المسابقات وسجل اللاعب البرازيلي 111 هدف وصنع 79 تمريرة حاسمة.

وحقق فيرمينو مع ليفربول 7 ألقاب وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

#الأهلي السعودي #فيرمينو #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

غزة: آخر مستجدات صرف مخصصات التنمية الإجتماعية

صحيفة عبرية: كيف سيكون واقع الضفة الغربية مع أفول السلطة الفلسطينية؟

ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لدولة"نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة

إعلام إسرائيلي: العثور على صواريخ في بيت حنينا موجهة للقدس أثناء "مسيرة الأعلام"

حماس تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن تغيير المعادلة مع المقاومة

قناة عبرية: "إسرائيل" تعتزم الموافقة على سفر سكان قطاع غزة إلى تركيا عبر مطار رامون

مشاداة كلامية وصراخ بين رئيس الشاباك وبن غفير

الأخبار الرئيسية

"حزب الله" يعلن إسقاط مُسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

20230626104940

وزيرة إسرائيلية تشبّه قادة أجهزة أمن الإحتلال بميليشيا فاغنر المتمردة وتحدث عاصفة ردود

20230625083609

قناة عبرية : إسرائيل ستسمح بسفر سكان غزة لتركيا عبر مطار رامون

الولايات المتحدة تضاعف دعمها للأونروا وسط تحريض إسرائيلي

ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لدولة"نتنياهو : نستعد لمرحلة ما بعد عباس و لن نسمح بانهيار السلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية