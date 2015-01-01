الأهلي السعودي يحسم اتفاقه مع فيرمينو

وكالات / سما /

حسمت إدارة الأهلي السعودي، اتفاقها مع البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، لقيادة خط هجوم الفريق “الراقي” ابتداءً من الموسم المقبل.

دخل الأهلي السعودي، في مفاوضات جادة مع البرازيلي فيرمينو للتعاقد معه وذلك بعدما أصبح لاعباً حراً في ميركاتو الصيف بعد انتهاء رحلته مع ليفربول.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية فأن نادي أهلي جدة قد توصل إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، على أن يكون التوقيع الرسمي بعد تجاوز اللاعب للفحص الطبي.

وكان فيرمينو قد رحل عن ليفربول بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم المنصرم، لينهي رحلة طويلة امتدت لـ8 مواسم رفقة الفريق الإنجليزي.

انضم فيرمينو إلى ليفربول في صيف عام 2015 قادماً من هوفنهايم الألماني، وخاض مع الريدز 362 مباراة بكافة المسابقات وسجل اللاعب البرازيلي 111 هدف وصنع 79 تمريرة حاسمة.

وحقق فيرمينو مع ليفربول 7 ألقاب وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.