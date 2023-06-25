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أبو ردينة: قيام دولة فلسطينية مستقلة الحل الوحيد لتحقيق الأمن

الإثنين 26 يونيو 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: قيام دولة فلسطينية مستقلة الحل الوحيد لتحقيق الأمن



القدس المحتلة / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".

جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها، "إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم".

وأضاف أبو ردينة: "إن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها".

وتابع: "إن الاحتلال واهم إذا ظن أن بإمكانه تكريس هذا الاحتلال عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصعيد سياسة القتل والاستيطان وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 2334".

وشدد أبو ردينة على أن تصريحات نتنياهو تُظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.

وقال: "إن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وفي العديد من المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافاً دولياً بذلك".

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية، وإجبارها على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني، بتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ67، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.

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