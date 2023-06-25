8 ميداليات تاريخية لدولة فلسطين في أولمبياد برلين

برلين / سما /

حقق الوفد الفلسطيني المشارك في بطولة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص المقام في برلين للعام 2023 نتائج قوية وغير مسبوقة وميداليات تاريخية في ألعاب مختلفة.

فقد توج اللاعب أحمد لبد بالميدالية الذهبية في السباحة، وسجل فريق سباعي كرة القدم الموحد، فوزاً ساحقاً، على نظيره التايلندي بنتيجة3_2 متقلداً الميدالية الذهبية.

وحصل اللاعب نزار جرادات على ذهبية الريشة الطائرة، كما وحصل اللاعب يزن حنون على الميدالية الذهبية في الوثب الطويل في ألعاب القوى.

وحصلت اللاعبة فداء تفاحة على ذهبية تنس الطاولة، فيما حصل اللاعبان نزار جرادات، وشريكه على الميدالية الذهبية عن زوجي تنس الطاولة.

وحصلت اللاعبتان شروق طباخي، وشريكتها، على برونزية ثنائي الريشة الطائرة، وختم اليوم التنافسي، بحصول اللاعب تيسير حجاوي على فضية تنس الطاولة.