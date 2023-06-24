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قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس

الأحد 25 يونيو 2023 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: الأردن يعتقل 4 أشخاص هربوا السلاح للضفة بتوجيهات من الرجل الثاني في حماس



القدس المحتلة/سما/

زعمت قناة كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن السلطات الأردنية اعتقلت 4 أشخاص بتهمة تهريب السلاح للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة بتوجيهات من القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

ووفق القناة ، فان الفلسطينيين الأربعة الذين اعتقلوا في الأردن للاشتباه بتهريب ذخيرة إلى تنظيمات مسلحة في الضفة تلقوا توجيهات من عناصر حماس في لبنان ورئيس الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري.

وبحسب مصدر للقناة للعبرية، فإن العاروري، الذي يشغل أيضا منصب الرجل الثاني في حماس، مسؤول عن العمليات والتمويل والتهريب لصالح الجماعات المسلحة في الضفة.

ونشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم السبت، أن السلطات الأردنية اعتقلت 4 مواطنين من أصل فلسطيني، بتهمة تهريب السلاح للمقاومة في الضفة الغربية، وبالخصوص حركة حماس. وأدّى اعتقال الأربعة إلى توتر العلاقات بين السلطات الأردنية وحركة حماس، ثم قطع الاتصالات بين الجانبين. وفق زعم الصحيفة.

#الاردن

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