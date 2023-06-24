نتنياهو يرجئ أعمال بناء التوربينات في الجولان المحتل وبن غفير يرد

القدس المحتلة/سما/

أرجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعمال بناء توربينات الهواء في الجولان السوري المحتل إلى ما بعد عيد الأضحى.

وأبلغ نتنياهو الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، في محادثة هاتفية موافقته على الامتناع عن تجديد أعمال بناء توربينات الهواء في الجولان السوري المحتل.

وجاء قرار نتنياهو بناء على توصية مفتش عام الشرطة الإسرائيلية ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ورغم موقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي أبدى دعما لمواصلة الأعمال الأحد؛ حسب البيان الذي صدر عن مكتبه.

وأوعز نتنياهو بالعمل في الأيام القادمة لإيجاد حلول لأزمة التخطيط والبناء في البلدات الدرزية في الكرمل والجليل التي تعاني منها الطائفة الدرزية؛ حسبما ورد في البيان.

ورد بن غفير على قرار نتنياهو في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع بالقول إن "الطائفة الدرزية مهمة، لكن يجب ألا نرضخ للتهديدات من جانب الدروز"؛ على حد تعبيره.

وكان بن غفير قد أعلن مساء الخميس أنه تقرر مواصلة أعمال بناء توربينات الهواء، على أن يتم تجميدها خلال عيد الأضحى.

ومما يذكر أن مواجهات وقعت يوم الأربعاء بين أهالي الجولان السوري المحتل وعناصر الشرطة الإسرائيلية، أسفرت عن إصابات بينها خطيرة واعتقالات إثر تصديهم لمخطط مصادرة أراضيهم.