للأسبوع الـ25 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة الأخرى، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف الحكومي العودة إلى التشريعات.

وجاءت الاحتجاجات اليوم للأسبوع الـ25 على التوالي، وعشية التئام لجنة القانون والدستور الأحد من أجل تشريع بند التقليص من حجة عدم المعقولية في خطوة أحادية الجانب من قبل الائتلاف الحكومي.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن عزمهم تصعيد خطواتهم الاحتجاجية على أن يتخللها إغلاق شوارع في حال جرى العودة والتقدم في التشريعات بشكل أحادي الجانب؛ حسبما أوردت القناة الإسرائيلية 12.

وأفيد بأن منظمي الاحتجاجات يدرسون إغلاق شوارع رئيسة ومركزية من بينها مدخل مطار "بن غوريون" ومدخل القدس، بالإضافة إلى مظاهرة في مسالك شارع "أيالون".

وشملت الاحتجاجات السبت عدة بلدات بينها كفار سابا وبئر السبع ونتانيا وهرتسليا وحيفا ورحوفوت وفي مفارق عدة بينها "نهلال" و"كركور".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق أخرى.

ويعتزم الائتلاف الحكومي العودة بشكل أحادي إلى تشريعات "إصلاح جهاز القضاء" وذلك بعدما تعثرت محادثاته مع المعارضة، إذ يسعى في المرحلة القادمة إلى العودة للتشريعات من خلال بندين هما تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم بالإضافة إلى تقليص حجة عدم المعقولية، إذ يدعي الائتلاف أنه لم يكن خلافا عليهما في المحادثات فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما.

ومما يذكر أن عضو الكنيست إلهرار انتخبت، مؤخرا، مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاء بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، فيما جرى إسقاط انتخاب عضو الكنيست عن الائتلاف وجرى تحديد مهلة لانتخاب مرشح آخر في غضون 30 يوما.

وفي أعقاب ما شهده الكنيست من سجال وعدم انتخاب مندوب عن الائتلاف الحكومي، قررت المعارضة تجميد المحادثات مع الائتلاف في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حتى يتم اختيار لجنة تعيين القضاة.