مكرمة قطرية بقيمة مليون دولار لجنين

جنين/سما/

سلم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مكرمة قطرية بقيمة مليون دولار، لصالح مؤسسات وجمعيات جنين ومخيمها، وذلك خلال استقباله، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، بحضور رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ.

وشكر الشيخ، بالنيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، متمنيا لقطر الإزدهار والتقدم والنجاح.

بدوره، أكد المحافظ الرجوب أن هذه المنحة ستساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، في ظل عدوان الاحتلال المستمر على مدينة جنين ومخيمها وكافة بلدات وقرى المحافظة، شاكرا أمير قطر ورئيس وزرائها على هذه المكرمة.

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