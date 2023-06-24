مسؤول إسرائيلي: سياسة سموتريتش تقربنا من "عزلة سياسية غير مسبوقة"

القدس المحتلة/سما/

انتقد مسؤول إسرائيلي، بشدة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محذرا من أنهما يقربان إسرائيل من "عزلة سياسية غير مسبوقة".

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته إن ""سياسة سموتريتش تقربنا من عزلة سياسية غير مسبوقة"، مضيفًا أن "بن غفير الوزير المسؤول عن تطبيق القانون - يدعو إلى خرق القانون".

وفي وقت سابق من الجمعة، دعا بن غفير إلى إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية (مخالفة للقانون الإسرائيلي) بالضفة الغربية، إضافة إلى شن عملية عسكرية بالضفة الغربية يتم خلالها "قتل الآلاف" إذا لزم الأمر.

كما سمح سموتريتش الذي بات صاحب الكلمة العليا في مسألة الاستيطان بالموافقة على إقامة 7 بؤر غير شرعية بالضفة الغربية، خلال ساعات معدودة الخميس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كما أعلن قبل يومين بناء ألف وحدة استيطانية بمستوطنة "عيلي" وسط الضفة، ما خلف غضبا فلسطينيا وتنديدا عربيا ودوليا.

في سياق متصل، قالت قناة "كان" إن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باربرا ليف، التقت الجمعة مع مسؤولين كبار في إسرائيل وقالت لهم: "أنتم تريدون التحدث إلينا فقط عن إيران بدلا من حل المشكلة الفلسطينية".

وفي وقت سابق نددت الخارجية الفلسطينية بقرار بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، وإطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم لنشر مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية على جبال الضفة المحتلة، كما حصل في اللبن الشرقية جنوب نابلس وأم صفا شمال غرب رام الله وغيرها من المناطق.