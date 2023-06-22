عائلة أمريكية تستغنى عن كنز قيمته قد تصل لـ1.7 مليون دولار

وكالات / سما /

تحمل الأقدار أحيانًا مفاجآت للبعض تكون سارة بما فيه الكفاية لتغيير مستوى معيشتهم وحياتهم بالكامل، وأحيان أخرى لا تكتمل السعادة كما يتوقعها هؤلاء، وهو ما حدث مع عائلة أمريكية عثرت فى البداية على كنز مكون من 800 ألف بنس معدنى فى قبو منزل عائلى قديم، لكن الزوجين شرعا فى البحث عن بنس واحد تبلغ قيمته اليوم 1.7 مليون دولار، إلا أنهما استسلما بعد ساعة واحدة وأدرجا العملات التى عثرا عليها للبيع بالكامل مقابل 25 ألف دولار فقط.

وكان جون رييس وزوجته يقومان بإخلاء منزل العائلة القديم فى لوس أنجلوس، حين عثرا على فى القبو على 800 ألف بنس نحاسى مخبأة، تعود إلى والد زوجة رييس قبل وفاته.

وكانت الولايات المتحدة خفضت محتوى النحاس فى بنساتها فى الثمانينيات، ما دفع والد زوجة رييس إلى حفظ العملات المعدنية القديمة، لاعتقاده أنها ستصبح ذات قيمة يوما ما، وأكد الزوجان أن كمية النقود المخبأة كانت كبيرة، لدرجة أن الأمر استغرق يوما كاملا لإزالتها من القبو.

وبعد العثور على هذا "الكنز"، اتصل رييس بأقرب فرع لبنك "ويلز فارجو" لمعرفة ما إذا كان يريد الحصول على هذه البنسات، لكن المديرة قالت إنه لا توجد مساحة كافية فى الخزنة، وعند سماعها عن حجم الكنز، قالت مديرة البنك إنه على الزوجين إجراء مسح للعملات المعدنية، حيث من المحتمل أن يكون هناك بنس واحد بقيمة أكثر من مليون دولار.

ويمكن أن تصل قيمة بعض "بنسات لينكولن" التى كانت بحالة جيدة وصكت عام 1971 إلى 1000 دولار، فى حين أن البنسات النادرة الأقدم قد تصل قيمتها إلى 1.7 مليون دولار.

وفور سماعه بذلك أجرى رييس ببعض الأبحاث وقرر العثور على مثل هذا الكنز، لكن وفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الأسرة استسلمت بعد ساعة من البحث فى نحو 300 بنس، وعرضت كل العملات للبيع مقابل 25 ألف دولار، وقال رييس: "لم يكن لدينا أدنى فكرة عما كنا نبحث عنه".