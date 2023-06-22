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وفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور - شاهد

الخميس 22 يونيو 2023 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور - شاهد



وكالات / سما /

توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول، المعروف باسم "Big Pokey"، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في ولاية تكساس.

ويظهر فيديو منتشر على المواقع الاجتماعية "بيغ بوكي" وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ. وحاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون محليون أن المغني توفي، في وقت متأخر من مساء السبت، عن عمر يناهز 45 عاما.

وجاء في بيان على صفحة باول الرسمية على إنستغرام أنه "كان محبوبا جدا من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه المخلصين".

 

#مغني راب #الجمهور #أمريكا #تكساس

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