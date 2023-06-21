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مسيرة حاشدة في جنين تنديدا باغتيال 3 شهداء

الخميس 22 يونيو 2023 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في جنين تنديدا باغتيال 3 شهداء



جنين/سما/

شارك المئات من محافظة جنين، الليلة، في مسيرة حاشدة بمخيم جنين، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها اغتيال الشهداء الثلاثة بصاروخ طائرة مسيرة وهم:  صهيب عدنان الغول (27 عاما)، ومحمد بشار عويس (28 عاما)، والفتى أشرف مراد السعدي (17 عاما).

وانطلقت المسيرة تجاه منازل عائلة الشهداء، وجابت شوارع المخيم، ورفع المشاركون علم فلسطين وأعلام فصائل العمل الوطني، وسط هتافات تطالب بالوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة انتهاكات الاحتلال المستمرة.

ونددوا بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة، وخاصة استهداف جنين ومخيمها وقرى وبلدات المحافظة، مؤكدين أن إرهاب الاحتلال وجرائمه لن تثني شعبنا عن الاستمرار في التصدي لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وطالب المشاركون بضرورة "توفير الحماية لشعبنا الأعزل الذي يواجه عمليات القتل يوميا، باستخدام الطائرات وغيرها من آليات الحرب الإسرايئلية.

كما طالبوا، المؤسّسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

ونعت فصائل العمل الوطني والإسلامي الشهداء الثلاثة.

#جنين #عملية اغتيال شهداء جنين .
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