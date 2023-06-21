ضرب جثة ميت "لأخذ الحق منه قبل الدفن" .. فيديو صادم ما قصته!؟

وكالات / سما /

تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوصف بالصادم، يظهر تعرّض جثة ميت للضرب من مشاركين في عملية دفنه في إفريقيا، فيما يبدو أنها طقوس معينة تتبعها القبيلة.

ضرب جثة ميت لأخذ الحق منه قبل الدفن!

ووفق المقطع المتداول، يقال إنه في احدى قبائل إفريقيا، حيث يمكن لأي شخص أخذ حقه من الميت قبل الدفن، وهو ما يظهر في الفيديو، إذ تناوب عدد منهم على ضرب جثة الميت بأغصان الشجر.​

ورغم أنّ مكان وزمان وحقيقة الفيديو لم يتسنَّ لـ”وطن” التحقق من صحّتها، فإن الفيديو أثار تفاعلاً وتعليقاتٍ بين المغردين على موقع “تويتر” حيث نشر المقطع المصور.

ووصفت مغردة الفيديو بأنه “مؤذٍ جداً”، فيما قالت أخرى: “والله ما قدرت اكمل المقطع من الضرب،، وش ذي الحقوق الي لازم ياخذونها . خلاص مات وانتهى معه كل شئ العفو والتسامح حلو”.

بينما قال بعضهم: “الحمد لله علي نعمه الاسلام. نقف جميعا خلف المحمل قبل صلاه الجنازه ونقول في صوت واحد سامحه الله سامحه الله سامحه الله”.

كما علق مغرد: “شفت عجائب وغرائب بس المشهد هذا اغرب ما رأت عيني”.

وكانت بعض التعليقات ساخرة، إذا قال مغرد: “هذي تصفية حسابات.. الله لا يبلانا”، فيما قال آخر: “يظهر الله يرحمه كان نسونجي شوفو ضرب النسوان اله طالع من صماصيم قلبهم”.

وتمتاز القبائل الإفريقية بطقوس معينة تتبعها في جنازاتها، ولعل أشهرها الرقص بنعش الميت، وهي التي يتميز بها سكان غانا، فهم يحتفلون بلحظة توديع المتوفّى بطقوس غريبة متوارثة منذ القدم، ويرقصون في الجنائز على وقع الموسيقى التقليدية الصاخبة.

كما أنهم يرتدون الملابس ذات الألوان المبهجة، ويصنعون توابيت غريبة الشكل، ويُجلسون المتوفى في كامل أناقته ليحدثوه عن مشاعرهم وما ينتظره في الحياة الأخرى.