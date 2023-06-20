حزب الله يشيد بعملية "عيلي" والتصدي البطولي لمقاومي جنين

بيروت/سما/

أدان حزب الله، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، مستنكراً "الأعمال ‏الوحشية والهمجية" التي قامت بها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، ‏واعتداءاتها المتكررة على المخيم وجواره. ‏

وأشاد حزب الله، في بيان، بـالتصدي "البطولي لمقاومي جنين وإخوانهم المجاهدين، الذين ‏فاجأوا قوات الاحتلال ووجهوا لها صفعةً مؤلمة واشتبكوا معها لساعات طويلة، ‏قبل أن تتمكن من سحب آلياتها المحترقة من ساحة المعركة". ‏

كما أشاد "بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة ‏عيلي شمال رام الله، وأدّت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين"، مؤكداً أنها "تدلّ على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو والرد على جرائمه ‏في المكان والزمان اللذين تختارهما".‏

وأضاف البيان أنّ "مواجهات الأمس واليوم، كشفت يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم ‏للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وقدرتها على مواجهة أساليب الغدر ‏الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعبر التي ستجعله يفكر ملياً قبل ارتكاب ‏حماقات جديدة".‏

‏ ووجّه حزب الله التحايا "لأرواح الشهداء الطاهرة"، سائلاً "العافية للجرحى ‏ولشعبنا الفلسطيني المقاوم النصر والعزة". ‏

ويأتي هذا البيان بعد وقوع 4 قتلى إسرائيليين وإصابة 4 أخرين، في عملية فدائية نُفّذت اليوم قرب مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربية.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال وقعت، يوم أمس، في كمين مخطط له في جنين، وقد تضمن تفعيل عبوات ناسفة وإطلاق نار، ما أدّى إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين، بحسب الإعلام الإسرائيلي.