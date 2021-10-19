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نادين نسيب تكشف الموعد النهائي لزواجها

الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادين نسيب تكشف الموعد النهائي لزواجها



وكالات / سما /

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن موعد زواجها من خطيبها ناريك ناربيكيان وذلك أثناء استضافتها فى برنامج بعنوان “كلام نواعم”.

وقالت نادين نسيب نجيم : "أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء وعندما تعرفت على خطيبي كانت علاقتنا صداقة، ومع الوقت شعرت أن به الأشياء التي تسعدني وهذا لا يعني أنه أفضل من زوجي الأول هادي، فزوجي السابق لم يكن مناسبا لي لكن من الممكن أن يكون لامرأة أخرى هو رجل أحلامها".

نادين وهادي الأسمر 

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة؛ وذلك من خلال محاميها انطونيو فرح.

وقال أنطونيو فرح فى بيان من مكتبه : ”إن موكلتنا السيدة نادين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 2021-10-19 وتنفيذه أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، وهي بالتالي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها”.

وأضاف البيان: ” إن موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حق حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 12-21 -2022″.. وبهذا تكون نادين قد وضعت حد لكل الاخبار الشخصية التي تلاحقها منذ اعلان خطوبتها الجديدة.

وكانت شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع حول علاقة نادين نسيب نجيم بطليقها هادى الأسمر خاصة أنها أعلنت خطوبتها منذ أيام.

#زواج #نادين نسيب #ناريك ناربيكيان #هادي الاسمر

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