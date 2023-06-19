كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير ناقلة جند إسرائيلية محصّنة بعبوة ناسفة

جنين/سما/

نشرت كتيبة جنين "الإعلام الحربي، فجر اليوم الثلاثاء ، مشاهد تظهر لحظة تفجير ناقلة جند إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين صباح الاثنين 19/06/2023.

وقالت كتيبة جنين عبر حسابها على تيلغرام: "مشاهد من تفجير سرايا القدس - كتيبة جنين ناقلة جند النمر المحصنة بعبوة التامر خلال معركة #بأس_الأحرار وإعطابها بشكل كامل ومقتل واصابة من فيها.

واستُشهد خمسة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأُصيب العشرات صباح الاثنين، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت أيضًا عن إصابة 8 جنود إسرائيليين، وإعطاب 7 آليات عسكرية.