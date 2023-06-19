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البكري يستنكر اقتحام الاحتلال مسجد الأسير في مخيم جنين

الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يستنكر اقتحام الاحتلال مسجد الأسير في مخيم جنين



جنين/سما/

 استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اقتحام مسجد الأسير في منطقة الجابريات في محيط مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم جنين صباح اليوم الإثنين.

وقال البكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت باب المسجد وكسرت جميع النوافذ وعبث بموجودات المسجد وأثاثه وخربت الأجهزة والسماعات.

 وأكد البكري أن هذا الانتهاك لمقدساتنا ومساجدنا مرفوض بالشرائع السماوية والقوانين الأرضية، مضيفاً أن هذا التطاول على مقدساتنا ومساجدنا سنواجهه بالإصرار على تمسكنا بأرضنا وحقنا بفلسطين.

وطالب البكري المجتمع الدولي بضرورة العمل السريع والجاد لإنهاء هذه الانتهاكات اليومية التي تتطاول على مقدساتنا ومشاعرنا، وإنهاء هذه الاعتداءات التي تعمل على المس بحقوقنا كمسلمين وفلسطينيين.

#البكري

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