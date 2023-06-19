الجهاد الاسلامي تزف شهداء سرايا القدس

غزة/سما/

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيديها المجاهدين: قيس مجدي جبارين (21 عاماً)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً) من مقاتلي كتيبة جنين – سرايا القدس، وشهيدها المجاهد: أحمد خالد دراغمة (19 عاماً) من مقاتلي كتيبة طوباس - سرايا القدس، الذين ارتقوا خلال معركة "بأس الأحرار " والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم على جنين فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين: "نزف أبطالنا في كتيبة جنين – سرايا القدس، الذين صنعوا بدمهم الطاهر هذه البطولة المتفردة التي شفت صدور قوم مؤمنين، والتحقوا بركب من سبقهم من الشهداء، لنؤكد على استمرار ملحمة جنين والدفاع عن شعبنا ورد العدوان الهمجي".

وقدمت الجهاد الاسلامي، التعازي لعوائل الشهداء الكرام، وأهلنا في جنين مفجرة الاشتباك، معاهدة دماء الشهداء على الوفاء لتضحياتهم والسير على خطاهم.

وشددت على أن أرواح الشهداء المقاتلة تستمر في إبقاء جذوة الجهاد مشتعلة في كل الساحات حتى الحرية والخلاص.