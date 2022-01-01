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الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة

الإثنين 19 يونيو 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة (23 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب قرية بيت سيرا غرب رام الله، في أيلول 2022.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور تزامنا مع تسليم جثمان الشهيد، وانتشرت قوات أخرى بشكل مكثف في محيط مقبرة باب الأسباط، واستدعت سيارة المياه العادمة وفرق الخيالة، بعد أن وضعت شروطا على العائلة لدى مواراته الثرى.

كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة الطور، تزامنا مع تسليم الجثمان.

وأعلنت مساجد بلدة الطور الحداد العام على روح الشهيد اليوم الإثنين.

#الشهيد محمد أبو جمعة #الاحتلال الاسرائيلي

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