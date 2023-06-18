إعلام إسرائيلي: غزة لن تستفيد من عائدات حقل الغاز

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد أن قطاع غزة لن يستفيد من عائدات استخراج الغاز من الحقل الواقع أمام القطاع "غزة مارين" طالما لم يحدث تقدم في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله أن: "العائدات ستذهب للسلطة الفلسطينية، وأن غزة ليست شريكاً في المشروع ولن تستفيد منه طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ظهر اليوم، أنه أوعز للجهات المختصة بالبدء بتطوير حقل الغاز بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية.