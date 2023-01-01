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الأردن يدين الاحتلال قرار تسريع إجراءات بناء مستوطنات في الضفة الغربية

الأحد 18 يونيو 2023 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين الاحتلال قرار تسريع إجراءات بناء مستوطنات في الضفة الغربية



عمان/سما/

أدان الأردن قرار، الاحتلال الإسرائيلي،  تسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها؛ تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالى، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وقال الناطق المجالي، إن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.

#الاردن

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