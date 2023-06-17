تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية مختصة بشؤون فلسطينيي الداخل

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي(فلسطينيي الداخل)، والتي ستكون من أولى مهامها وضع آلية للتصدي للجريمة المتفشية بشكل كبير.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن اللجنة الوزارية لن تشمل أي وزير عربي، وسيكون الممثل الوحيد عن فلسطينيي الداخل هو رئيس سلطة التطوير لاقتصادي حسان طوافرة، بصفة عضو دائم.

ومن المتوقع أن يتولى رئاسة هذه اللجنة التي ستضم 15 وزيرًا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن بين أعضاءها وزير ما يسمى بالأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فيسلاروف، وعد آخر من الوزراء.

ومن المقرر أن يتم تنسيق مناقشات اللجنة من قبل ممثل مجلس الأمن القومي الذي سيشارك بشكل منتظم في المناقشات.