كفر كنا تلغي احتفالات عيد الاضحى تنديدًا باستفحال الجريمة

الداخل المحتل/سما/

أعلن المجلس المحلي في بلدة كفركنا اليوم السبت إلغاء كافة احتفالات عيد الأضحى المبارك، كنوع من الاحتجاج على استفحال الجريمة بأراضي48.

وقال المجلس في بيان له: "بناءًا على الأحداث الأليمة والمؤسفة وازدياد استفحال الجريمة في المجتمع العربي، ووقوع الجريمة النكراء التي وقعت في يافة الناصرة وراح ضحيتها خمسة قتلى، وحادثة كفركنا الاخيرة خاصة، ونظرًا للأحداث المتلاحقة في مجتمعنا العربي، رئيس مجلس محلي كفركنا السيد عز الدين إمارة يلغي كافة احتفالات عيد الأضحى المبارك".

وأشار بيان المجلس المحلي في كفركنا إلى أن فعاليات عيد الأضحى ستقتصر على فعاليات ومسيرة للأطفال فقط.

وتابع، "رئيس المجلس المحلي خلال اجتماعه بالمحور الجماهيري صرح أن ألمنا واحد وأننا كمجتمع عربي كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيجب علينا أن نتحلى بالمسؤولية تجاه مجتمعنا والتضامن مع عائلات الضحايا".

ويأتي قرار المجلس المحلي في كفر كنا في أعقاب استفحال الجريمة بأراضي48، حيث قتل منذ مطلع العام الجاري 96 فلسطينيًا بسلاح الجريمة والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.