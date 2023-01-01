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يهود أميركا: "إسرائيل" تقوض مكانتها في الولايات المتحدة

السبت 17 يونيو 2023 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يهود أميركا: "إسرائيل" تقوض مكانتها في الولايات المتحدة



القدس المحتلة / سما /

نقل موقع "والاه"، عن تقرير مسرّب بشأن الاجتماع الذي ضم قادة الجالية والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، أنّ هؤلاء أخبروا وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، بأنّ "الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن يكون اليهود الأميركيون جزءاً من إسرائيل".

وحذر قادة الجالية والمنظمات اليهودية بركات من أنّ سلوك حكومة الاحتلال، بشأن الخطة القضائية وقضايا أخرى، "يضر مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة".

وبحسب التقرير، "ينقل اللقاء بين بركات ورؤساء المنظمات اليهودية في بوسطن، شعور معظم أفراد الجالية اليهودية المنظمة في الولايات المتحدة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية، وخصوصاً منذ إطلاق مشروع الخطة القضائية".

وبحسب "والاه"، كان "النقاش في الاجتماع مفتوحاً، وواضحاً، وحاداً، وأثار عدداً من القضايا، بما في ذلك قلقهم (رؤساء المنظمات اليهودية) بشأن ما يرونه شِقاقاً متزايداً بين الجالية اليهودية وإسرائيل".

وقال ممثلو الجالية اليهودية والمنظمات اليهودية لبركات إنّ "سياسة الحكومة الإسرائيلية وسلوكها يتسببان بأضرار جسيمة لليهودية في الولايات المتحدة"، وشدّدوا على أنّ "الحكومة يجب أن تعزز اليهود لا أن تعمل ضدهم".

وأضافوا أنّ "دعم الكونغرس أمر بالغ الأهمية لإسرائيل"، مؤكدين "حدوث صدع في الدرع، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً لإسرائيل"، لافتين إلى أنّ "إسرائيل تطلق النار على نفسها، وتقوض مكانتها في الولايات المتحدة".

#يهود أميركا #الولايات المتحدة #إسرائيل

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